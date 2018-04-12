Porsche 919 Hybrid — автомобиль-гибрид, который лучше любого гоночного автомобиля ФОРМУЛЫ-1

Какие результаты мог бы достичь ставший уже легендой автомобиль Porsche 919 Hybrid, если бы по условиям участия в заездах автопроизводителю не пришлось бы «вжимать» в рамки дозволенного свое детище? Попробуем выяснить все подробно.

Немецкие эксперты решили проверить, на что способен этот красавец, демонтировав все элементы и узлы, предназначенные для «уравнивания».

Машина серьезно преобразилась. Так снятие ограничений по подаче горючего сделало мотор мощнее на 220 л.с. (с 500 до 720 л.с.).

Устройство сдерживания в электродвигателе «скрывало» 40 л.с. (итого: 440 л.с.). А установка родных спойлеров улучшила качество соприкосновения с дорожным полотном на 53%.

Максимум скорости во время пробных заездов составил 360 кмч. На трассе автомобиль сумел выйти на максимум скорости в 250 кмч.

Из вышесказанного можно сделать выводы, что гоночные заезды типа «Ле-Ман» — это соревнование пилотов. Если бы у Porsche 919 Hybrid не было установлено различных ограничителей, победа была бы ей гарантирована.