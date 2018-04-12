Поле стадиона «Санкт-Петербург» выкатят 18 и 29 апреля

Поле подключат к инженерным системам, протестируют и закатят обратно. В мае газон выкатят уже на месяц перед чемпионатом мира-2018.

Для освобождения места у стадиона под выкатное поле специально демонтировали и переносили медиагородок, который построили к Кубку конфедераций-2017.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).