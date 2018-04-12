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Выкатное поле на арене «Санкт-Петербург» протестируют между матчами в апреле и мае
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Выкатное поле на арене «Санкт-Петербург» протестируют между матчами в апреле и мае 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Работу выкатного поля на стадионе «Санкт-Петербург», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, проверят в апреле между запланированными играми "Зенита" и в середине мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина по итогам посещения стадиона вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.
"Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно. Следующий выезд поля с длительностью пребывания под открытым небом около месяца запланирован на середину мая", — говорится в сообщении. В Смольном уточнили, что Дворковичу на стадионе показали чашу с трибунами и полем, Единый центр управления стадионом и освобожденную для перемещения футбольного поля внешнюю площадку, где ранее располагался медиацентр.
Временное сооружение было построено в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 года, но его демонтировали, чтобы была возможность выкатить поле для поддержания газона в должном состоянии. Для переноса медиацентра из городского бюджета было выделено 250 млн руб.
Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.
Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона во время мирового первенства составит около 68 тыс. зрителей.
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