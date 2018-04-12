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Выкатное поле на стадионе в Санкт-Петербурге протестируют в апреле и мае
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Выкатное поле на стадионе в Санкт-Петербурге протестируют в апреле и мае 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге протестируют систему выкатного поля на стадионе "Зенита". Проверки пройдут в конце апреля и середине мая, сообщает "Советский спорт".
"Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно.
Следующий выезд поля с длительностью пребывания под открытым воздухом около месяца запланирован на середину мая", — говорится в заявлении пресс-службы вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.
Стадион «Санкт-Петербург» вмещает 56 196 человек. Арена будет принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
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