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В 8-м микрорайоне научат садиться на шпагат
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В 8-м микрорайоне научат садиться на шпагат 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Марафон здорового образа жизни устроят в торговом центре «Мега Химки». Каждый день с 10 по 30 апреля здесь будут проводить различные занятия и тренировки, где каждый желающий сможет открыть для себя что-то новое и приобщиться к миру спорта.
Так, в субботу, 14 апреля, посетители центра смогут заняться йогой (начало в 11.00), принять участие в тренировке с акцентом на ягодицы и пресс (начало в 16.00), а также стать участниками мастер-классов по растяжке «Я сяду на шпагат» (начало в 18.00). Занятия будут проходить на площадке «Культура на высоте».
В детском клубе в 14.00 специалисты детского досугового центра «Лесенка» проведут программу «В гостях у Музыки».
ТЦ «МЕГА Химки» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, 8-й микрорайон, 2. Вход на мероприятия свободный. (то)
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