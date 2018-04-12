В 8-м микрорайоне научат садиться на шпагат

Марафон здорового образа жизни устроят в торговом центре «Мега Химки». Каждый день с 10 по 30 апреля здесь будут проводить различные занятия и тренировки, где каждый желающий сможет открыть для себя что-то новое и приобщиться к миру спорта.

Так, в субботу, 14 апреля, посетители центра смогут заняться йогой (начало в 11.00), принять участие в тренировке с акцентом на ягодицы и пресс (начало в 16.00), а также стать участниками мастер-классов по растяжке «Я сяду на шпагат» (начало в 18.00). Занятия будут проходить на площадке «Культура на высоте».

В детском клубе в 14.00 специалисты детского досугового центра «Лесенка» проведут программу «В гостях у Музыки».

ТЦ «МЕГА Химки» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, 8-й микрорайон, 2. Вход на мероприятия свободный. (то)