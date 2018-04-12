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Житель Тосно попался на хранении оружия времён Великой Отечественной
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Житель Тосно попался на хранении оружия времён Великой Отечественной 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Тосно хранил в своей квартире карабин времён войны. Оружие при обыске обнаружили правоохранители.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вместе с карабином в доме мужчины также были обнаружены 19 патронов к нему, которые признаны пригодными к стрельбе. Винтовка более чем полувековой давности также оказалась боевой. Экспертиза подтвердила догадки сотрудников полиции.
Теперь любителю коллекционировать редкое оружие из Тосно грозит уголовное дело по статье о нелегальном его хранении.
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