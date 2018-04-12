Житель Тосно попался на хранении оружия времён Великой Отечественной

Житель Тосно хранил в своей квартире карабин времён войны. Оружие при обыске обнаружили правоохранители.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вместе с карабином в доме мужчины также были обнаружены 19 патронов к нему, которые признаны пригодными к стрельбе. Винтовка более чем полувековой давности также оказалась боевой. Экспертиза подтвердила догадки сотрудников полиции.

Теперь любителю коллекционировать редкое оружие из Тосно грозит уголовное дело по статье о нелегальном его хранении.