«Это не игра». Женщины-геймеры объединятся для борьбы с харасментом в CS:GO

Профессиональные женщины-геймеры и стримерши будут вместе бороться против сексизма в CS:GO. Они объединились с девушками — жертвами харасмента в проекте Bully Hunters. В ночь на 13 апреля они проведут стрим, на котором будут «наказывать обидчиков в их собственной игре».

Тизер проекта. На данный момент он набрал более 11 тыс. просмотров

Сайт и социальные сети инициативной группы утверждают, что более 21 млн девушек жаловались на харасмент в играх. При этом 70% девушек приходилось скрывать свой гендер, чтобы избежать издевательств и домогательств. Bully Hunters решили бороться с этим. Согласно анонсу, они будут противостоять соперниками за счет скилла в игре и не собираются вступать в словесные перепалки.

О какой про-команде идет речь в анонсе — неизвестно. К проекту причастны американские стримерши, среди которых есть ZombiUnicorn, у которой более 160 тыс. подписчиков на Twitch. На сайте BH в качестве партнеров также указаны SteelSeries, американские феминистки из The National Organization for Women и некоммерческая организация Diverse Gaming Coalition, которая борется против харасмента в онлайне. Портал PC Gamer утверждает, что кроме них партнерами мероприятия стали Vertagear и CyberPowerPC.

Трансляция начнется 13 апреля в 02:00 мск. Часовой стрим мероприятия пройдет на этой странице в Facebook. Bully Hunters будут отвечать на вопросы зрителей, которые те будут задавать в чате.

Редакция Cybersport.ru до сих пор не уверена, что это не шутка или фейк. Первые посты Bully Hunters в социальных сетях появились всего 10 дней назад. За все время на проект не обратили внимания известные представители киберспортивной сцены. Неизвестно, кто руководит проектом — участники сохраняют анонимность.