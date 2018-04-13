Как Steel Series понесла репутационные потери из-за Bully Hunters

Или как компания Steel Series за один вечер подпортила себе репутацию.

13 апреля участники проекта Bully Hunters, который направлен против харасмента женщин в Counter-Strike: Global Offensive, провели трансляцию на Twitch.tv и Facebook. Однако после эфира организаторов стрима обвинили в нечестности, а пользователи начали массово отказываться от будущей покупки продукции Steel Series, которая якобы выступает одним из партнёров. Объясняем, в чем ошиблись создатели проекта и почему для создателей периферийных устройств поддержка подобной инициативы — удар по репутации.

Что такое Bully Hunters

Bully Hunters — платформа для девушек, которых оскорбили во время игры в CS:GO. Площадка позволяет пожаловаться на обидчика во время матча и позвать на помощь более опытную девушку, чтобы разобраться с ним. Как утверждают создатели проекта, они собираются бороться с токсичными игроками за счет мастерства на их же поле. По данным Bully Hunters, 21 млн девушек подвергались оскорблениям в видеоиграх. В ролике, который показали в начале трансляции, звучали угрозы в изнасиловании и матерные ругательства.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BullyHunters.

Кто входит в Bully Hunters, неизвестно. Утверждается, что к проекту имеет отношение профессиональная женская команда и группа стример. На трансляции в роли ведущих выступили Нати Касанова, известная как ZombieUnicorn на Twitch.tv, и Тьен Тран, участница комедийного театра The Second City. Девушка входит в актёрский состав чикагской труппы.

Их гостями стали Кевин Лэнам, психолог, и Александра Соломон, доцент кафедры психологии, автор книги Loving Bravely. Это действительно настоящие люди, а не вымышленные персонажи. Участники стрима разговаривали о необходимости борьбы с оскорблениями в интернете. В числе партнёров Bully Hunters: создатели геймерских кресел Vertagear, разработчики периферийных устройств Steel Series, производители укомплектованных системных блоков Cyber Power PC, американские феминистки из The National Organization for Women и некоммерческая организация Diverse Gaming Coalition.

Все серьезно или это шутка?

Пользователи Reddit подозревают, что это пиар-акция Steel Series. Сразу после стрима компания анонсировала выпуск новую модель наушников. По всей видимости, это специальное издание Steel Series Arctis 5. Продукция также рекламируется и на сайте Bully Hunters. Пользователи 4chan нашли доказательства в коде сайта, которые указывают на рекламное агентство FCB Chicago. Именно оно занималось съемками видео для Bully Hunters и созданием рекламы для Steel Series.

Смущает и то, что о Bully Hunters ничего не было известно раньше. Первые записи в социальных сетях появились лишь 10 дней назад. Ролики на YouTube — на четыре дня позже. Сами участники сохраняют анонимность, а представители сообщества плюются от самой идеи. Например, комментатор Генри Henry GГрир назвал Bully Hunters мусором.

Есть вопросы и к функциональности сервиса. Мы попытались обратиться за помощью, однако платформа отказывала в услугах «охотников за хулиганами» из-за низкого рейтинга вне зависимости от пола. Нашу заявку во вступлении в ряды BH также отклонили после изучения статистики профиля. И это при том, что у одного из аккаунтов рейтинг Legendary Eagle. Вероятно, сервис отключили, и он не работает.

Почему презентация провалилась?

Во время эфира ведущие продемонстрировали, как Bully Hunters работает в режиме онлайн. Пользователь neviilzsdealer заснял этот момент.

На видео заметно, как якобы «жертва» играет на карте Safehouse и перестреливается с противником. Через секунду на экран выводят изображение с карты Cobblestone в режиме Wingman (2 на 2). Игрок из противоположной команды начинает оскорблять девушку в голосовом чате, что невозможно. В Wingman нельзя слышать разговоры соперников. Это мог сказать только напарник по команде. В режиме 2 на 2 также отсутствует возможность замены второго игрока. Если он вышел из матча, то его место займёт бот. Однако, по версии организаторов, место напарника должен был занять Bully Hunter.

В дальнейшем выяснилось, что участник на видео с ником Blood Blink и Bully Hunter77 — один и тот же человек. На этом проколы организаторов стрима не закончились. Как оказалось, Нати Касанова была не лучшей кандидатурой для ведущей стрима. В одном из роликов она называет игроков ********** (гомиками). Есть и скриншот, где она оскорбляет малоизвестных коллег и обычных пользователей.

Из-за слабой подачи, неубедительности и слабой идеи самого движения геймеры начали негативно высказываться о Steel Series. Большинство из тех, кто оставил комментарии под записью компании в «Твиттере», намерены отказаться от покупки продукции SS в будущем.

Почему идея с Bully Hunters изначально провальна?

Создатели проекта не смогли сформулировать идею и правильно её подать. Сама мысль, что кто-то зайдет в игру и начнёт убивать обидчика из раунда в раунд, абсурдна. Он все равно ничему не научится, да и вряд ли поймет, что случилось. Под вопросом и техническая реализация. Чаще всего оскорбления сыплются от напарников твоей же команды. Как с ними бороться в таком случае, идеологи проекта не объясняют. Если это рейтинговый матч, посторонний человек не может подсоединиться к нему. Токсичность в видеоиграх — действительно проблема. Далеко не все способны легко мириться с ругательствами в свой адрес. Повлиять на борьбу с людьми, которым нравится оскорблять других и выходить посреди матча, могут только разработчики. К тому же не только женщины страдают от харасмента. Если ваша команда проигрывает, предложения «сводить маму на свидание» получает каждый вне зависимости от пола.

SteelSeries, если так очень хотелось пропиарить свои наушники на столь опасной теме, следовало действовать изящнее. Но теперь придётся всем объяснить, что это было и зачем.