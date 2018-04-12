Бубнов считает, что Буффон заслужил удаление в матче ЛЧ с «Реалом» 

Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением голкипера и капитана туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за бурную реакцию на назначение пенальти на последних минутах ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Он сильно возмущался пенальти и, видимо, оскорбил судью в грубой форме, плюс толкал его. Многие защищают Буффона, мол, нельзя его удалять. Не понимаю этого. Как это нельзя, если он себя так ведёт?», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Ранее Сергей Овчинников заявил, что судья поступил по правилам, удалив Буффона, но по-человечески можно было ограничиться предупреждением.