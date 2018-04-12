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Послом Победы стала студентка из Ханты-Мансийска
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Послом Победы стала студентка из Ханты-Мансийска 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Виктория Корепанова — студентка второго курса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии стала Послом Победы. Этой чести удостаиваются лучшие волонтёры страны.
Виктория — состоит в волонтёрском объединении «РостОК» и является активным её участником. Деятельностью волонтёра девушка начала заниматься ещё в школьные годы. Она помогает ветеранам города, детям с ограниченными возможностями здоровья и участвует в различных акциях, которые проходят в городе, — сообщает официальный информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.
«Я, считаю, что участие в таком значимом для России мероприятии как «Парад Победы» и шествие «Бессмертный полк» — это вклад в сохранении истории Героев войны и возможность сказать: «СПАСИБО» живым ветеранам Великой Отечественной войны», — поделилась своим мнением Виктория.
Послы Победы помогают в организации и проведении парадов Победы и шествий акции «Бессмертный полк» в Москве и Санкт-Петербурге 9 Мая.
Стать Послом Победы не так легко. Для этого нужно подать заявку на всероссийский конкурс, среди которых затем выбирают лучшие. В этом году заявку на конкурс отправили более 4 000 волонтёров со всей страны, из них 200 удостоены чести принимать участие в организации Дня Победы.
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