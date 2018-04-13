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UEFA может наказать ЦСКА за поведение фанатов
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UEFA может наказать ЦСКА за поведение фанатов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Поводом послужило поведение болельщиков армейского клуба. Фанаты использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на поле и блокировали выход со стадиона «ВЭБ-Арена».
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