Выкатное поле на стадионе в Петербурге протестируют в апреле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости . Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург Арена», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, протестируют в апреле в промежутке между первыми матчами, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина

"Непосредственно на «Санкт-Петербург Арене» вице-премьеру Аркадию Дворковичу показали, помимо чаши с трибунами и полем, единый центр управления стадионом, освобожденную для перемещения футбольного поля внешнюю площадку, перенесенный для этой цели медиацентр. Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно", — говорится в сообщении аппарата вице-губернатора.

Как уточняют власти, следующий выезд поля с длительностью пребывания под открытым воздухом около месяца запланирован на середину мая.

Также Дворкович и Соколов посетили площадку новой станции метро «Новокрестовская», строящейся к чемпионату мира по футболу неподалеку от стадиона, и строящийся пешеходный мост, который должен вывести пассажиропоток от «Новокрестовской» к входным группам стадиона «Санкт-Петербург» на востоке. Согласно сообщению городской администрации, здесь строительно-монтажные работы будут закончены к 29 апреля, после чего начнется тестирование моста, а первый пропуск людей состоится 13 мая на матче "Зенит" — «СКА (Хабаровск)». «В целом подготовкой Петербурга к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 участники рабочего визита остались удовлетворены», — заключают региональные власти.