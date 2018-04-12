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Выкатное поле на стадионе в Петербурге протестируют в апреле
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Выкатное поле на стадионе в Петербурге протестируют в апреле 

РИА Недвижимость 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург Арена», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, протестируют в апреле в промежутке между первыми матчами, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.
Албин в четверг сопровождал заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича и главу министерства транспорта РФ Максима Соколова, которые посетили объекты, задействованные при проведении ЧМ-2018.
"Непосредственно на «Санкт-Петербург Арене» вице-премьеру Аркадию Дворковичу показали, помимо чаши с трибунами и полем, единый центр управления стадионом, освобожденную для перемещения футбольного поля внешнюю площадку, перенесенный для этой цели медиацентр. Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно", — говорится в сообщении аппарата вице-губернатора.
Как уточняют власти, следующий выезд поля с длительностью пребывания под открытым воздухом около месяца запланирован на середину мая.
Также Дворкович и Соколов посетили площадку новой станции метро «Новокрестовская», строящейся к чемпионату мира по футболу неподалеку от стадиона, и строящийся пешеходный мост, который должен вывести пассажиропоток от «Новокрестовской» к входным группам стадиона «Санкт-Петербург» на востоке. Согласно сообщению городской администрации, здесь строительно-монтажные работы будут закончены к 29 апреля, после чего начнется тестирование моста, а первый пропуск людей состоится 13 мая на матче "Зенит" — «СКА (Хабаровск)». «В целом подготовкой Петербурга к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 участники рабочего визита остались удовлетворены», — заключают региональные власти.
В январе Албин сообщал, что сомнений по работе выкатного поля на стадионе чемпионата мира-2018 по футболу в Санкт-Петербурге нет. Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин говорил, что есть предварительное решение о переносе медиацентра у стадиона «Санкт-Петербург». Медиацентр у арены на Крестовском острове, построенный к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира, своим расположением мешал выкатить поле за пределы арены.
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