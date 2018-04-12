Футболисты «Чертаново»-2007 стали вторыми на турнире «Федотовы»

Команда «Чертаново»-2007 стала вице-чемпионом престижного турнира «Федотовы», который завершился на стадионе «Октябрь» 12 апреля.

Как отмечалось в нашем издании ранее, всероссийские соревнования, посвященные известным тренерам и футболистам Григорию и Владимиру Федотовым, собрали мальчиков 2007 года рождения — 20 команд. По окончании первого круга во второй прошли 8 из них.

Команда «Чертаново» по итогам обоих раундов стала лидером в своих группах, набрав по 7 очков. В финале сине-белые встретились с московским ЦСКА. Матч завершился счетом 1:2 в пользу противника.

Организаторами соревнований выступили Детская футбольная лига и академия ЦСКА.

Источник: Футбольная школа «Чертаново»