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Футболисты «Чертаново»-2007 стали вторыми на турнире «Федотовы»
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Футболисты «Чертаново»-2007 стали вторыми на турнире «Федотовы» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда «Чертаново»-2007 стала вице-чемпионом престижного турнира «Федотовы», который завершился на стадионе «Октябрь» 12 апреля.
Как отмечалось в нашем издании ранее, всероссийские соревнования, посвященные известным тренерам и футболистам Григорию и Владимиру Федотовым, собрали мальчиков 2007 года рождения — 20 команд. По окончании первого круга во второй прошли 8 из них.
Команда «Чертаново» по итогам обоих раундов стала лидером в своих группах, набрав по 7 очков. В финале сине-белые встретились с московским ЦСКА. Матч завершился счетом 1:2 в пользу противника.
Организаторами соревнований выступили Детская футбольная лига и академия ЦСКА.
Источник: Футбольная школа «Чертаново»
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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