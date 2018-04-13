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Кими Райкконен: «Не думаю, что разговоры о невезении кому-то помогут»
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Кими Райкконен: «Не думаю, что разговоры о невезении кому-то помогут» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот "Феррари" Кими Райкконен считает, что команде нужно лучше поработать над пит-стопами. В Бахрейне в свободных заездах на машине финна плохо закрепили колесо, а в гонке он из-за раннего включения зеленых огней стартовал с пит-стопа раньше и наехал на механика, сломав тому ногу.
— Думаю, нам многое нужно проанализировать, — цитирует F1i Райкконена. — Мы стремимся выиграть все, но работаем далеко не идеально. В итоге одному из наших ребят причинили боль, хотя моя работа — следить за огнями и стартовать, когда загорится зеленый. Это вопрос доли секунды. Остановиться очень сложно. Вероятно, есть много вещей, которые можно было бы сделать иначе. Но мы не можем вернуться, и цена уже заплачена. Я не знаю, можно ли тут говорить о невезении. Я не думаю, что это кому-то поможет. Нам надо улучшать свою работу.
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