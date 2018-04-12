Музей спортивной славы ЦСКА посетили сотрудники космического испытательного центра

В Музее спортивной Славы ЦСКА прошла встреча воспитанников спортивных школ (олимпийского резерва) ЦСКА с сотрудниками космического испытательного центра. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня космонавтики.

С приветственным словом к участникам встречи обратилась двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника клуба по работе с личным составом Светлана Ишмуратова , а также вручила памятные сувениры армейского клуба приглашенным гостям встречи.

В мероприятии приняли участие Герой Российской Федерации, первый космонавт космических войск РФ полковник Юрий Шаргин, начальник Управления Международной космической станции, полковник Игорь Малышкин, заместитель начальника испытательного центра, полковник Сергей Хилькевич, член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА Валентина Макарова, а также воспитанники спортивных и кадетских школ, юнармейцы.

В рамках встречи гости преподнесли Музею спортивной Славы ЦСКА флаг космических войск, побывавший на орбитальной станции, а также фотографии центра Москвы и Крымского полуострова, сделанные из космоса. (то)