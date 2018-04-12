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Ищенко — о тестовом матче на стадионе «Калининград»: первый блин был не комом
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Ищенко — о тестовом матче на стадионе «Калининград»: первый блин был не комом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала о тестовом матче на новом стадионе, который будет задействован во время проведения чемпионата мира–2018.
«Прошёл первый тестовый матч. Блин был не комом, шикарная атмосфера была. Город готовится, для всей России чемпионат мира — грандиозное событие. Возможно, события такого уровня у нас в городе больше и не будет. В 2013 году, кстати, футболом у нас в Калининграде занимались 13 тыс. человек, а сейчас — уже 23 тыс. Думаю, гостям чемпионата мира у нас понравится», — передаёт слова Ищенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В среду, 11 апреля, на стадионе «Калининград» состоялась игра чемпионата Футбольной национальной лиги, в которой «Балтика» обыграла «Крылья Советов» со счётом 1:0. На трибунах присутствовало 15 тыс. зрителей.
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