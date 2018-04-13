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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в гвоздиках из Италии
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Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в гвоздиках из Италии 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов гвоздики в количестве 560 штук, происхождением Италия был выявлен карантинный для РФ объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, добавили в пресс-службе.
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