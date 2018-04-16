Россельхознадзор в Подмосковье выявил табачную белокрылку в срезах цветов лизиантуса из Израиля

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье табачную белокрылку в срезах цветов лизиантуса из Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов лизиантуса, происхождением Израиль, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.

«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.