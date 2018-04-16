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Россельхознадзор в Подмосковье выявил табачную белокрылку в срезах цветов лизиантуса из Израиля
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Россельхознадзор в Подмосковье выявил табачную белокрылку в срезах цветов лизиантуса из Израиля 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: АПИ Урал
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье табачную белокрылку в срезах цветов лизиантуса из Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов лизиантуса, происхождением Израиль, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
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