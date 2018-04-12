Россельхознадзор выявил в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии 

Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов хризантемы кустовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.