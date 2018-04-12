Ещё
Россельхознадзор выявил в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор выявил в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов хризантемы кустовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Сквер памяти погибших на Великой Отечественной войне работников хладокомбината №7 появится в САО Шесть открытых тренировок сборных разных стран пройдут в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018 Д.Медведев: Продолжительность жизни в России увеличилась за шесть лет на 2,5 года - почти до 73 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками55
Знарок лишился поста14
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд238
Устюгова обвинили в употреблении допинга2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение