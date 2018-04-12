Россельхознадзор выявил в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии 

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Шесть открытых тренировок сборных разных стран пройдут в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018

Д.Медведев: Продолжительность жизни в России увеличилась за шесть лет на 2,5 года - почти до 73 лет