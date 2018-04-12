Игроки «Спартака» перед тренировкой поздравили Луиза Адриану с днем рождения. Фото

Игроки и тренерский штаб "Спартака" перед сегодняшней тренировкой поздравили нападающего команды Луиза Адриану с днем рождения, информирует клубная пресс-служба. Сегодня бразильцу исполнился 31 год.

Сообщается, что завтра днем красно-белые отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Екатеринбург на матч 25-го тура чемпионата России против «Урала». Встреча пройдет 15 апреля, начало — 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Адриану в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал семь результативных передач.