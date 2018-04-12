Алексей Яшин — о смене тренера сборной России: «Нет смысла рассуждать, почему это произошло»

— На самом деле, не вижу, что здесь обсуждать. Решение принято, тренеров назначили. Нужно двигаться дальше — посмотрим, что получится, — сказал Яшин.

— Вас не удивило, что более опытный Знарок стал консультантом?

— Произошло то, что произошло. Рассуждать сейчас, почему так, нет смысла. Как есть — так есть. ( Игорь НОВИКОВ

Новый главный тренер СКА и сборной России. В какой хоккей играют его команды?