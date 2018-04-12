Серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России Алексей Яшин прокомментировал «СЭ» изменения в тренерском штабе национальной команды. Президент ФХР Владислав Третьяк объявил сегодня, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России, а Олег Знарок становится консультантом команды.
— На самом деле, не вижу, что здесь обсуждать. Решение принято, тренеров назначили. Нужно двигаться дальше — посмотрим, что получится, — сказал Яшин.
— Вас не удивило, что более опытный Знарок стал консультантом?
— Произошло то, что произошло. Рассуждать сейчас, почему так, нет смысла. Как есть — так есть. (Игорь НОВИКОВ)
Новый главный тренер СКА и сборной России. В какой хоккей играют его команды?