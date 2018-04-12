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Футболист «Барселоны» Ракитич намерен перейти в «МанЮнайтед»
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Футболист «Барселоны» Ракитич намерен перейти в «МанЮнайтед» 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Футболист испанской «Барселоны» Иван Ракитич по окончании нынешнего сезона может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед". Известно, что хорватский полузащитник уже ведет переговоры с «красными дьяволами», о чем сообщает "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание Don Balon.
Полузащитник сборной Хорватии уже поставил в известность руководство каталонцев о своем намерении и попросил месяц на то, чтобы уладить все формальности. Трансферная стоимость Ракитича оценивается в 50 миллионов евро. Срок действия нынешнего контракта игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года.
Напомним, что хорват выступает за «Барсу» с 2014 года. В его активе 130 матчей, 21 забитый гол и 19 результативных передач.
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