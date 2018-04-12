«Соцработник» из Башкирии обокрала стариков

В Салавате молодая женщина, представившаяся работником социальной службы, обокрала пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

«Соцработник» подошла к 86-летнему мужчине и поинтересовалась, где он живёт. Пенсионер ответил, и тогда девушка сказала, что гражданину полагается денежная компенсация от государства и предложила пройти в его квартиру.

Дома в этот момент была 82-летняя супруга пенсионера. Мошенница попросила документы обоих стариков, после чего хозяина квартиры отправила в почтовое отделение для получения якобы полагающейся выплаты, а сама села к столу и стала заполнять какие-то бланки. Оставшись наедине с хозяйкой квартиры, она попросила у бабушки пятитысячную купюру для переписи серии банкноты. Пенсионерка достала все свои деньги, выбрала из пачки купюр пятитысячную и передала гостье, а остальные положила на кровать.

После ухода «сотрудника соцслужбы» женщина обнаружила, что 32 тысячи рублей пропали. В это время и муж вернулся с почты и сказал, что никаких выплат для него нет.

Супруги обратились в полицию Возбуждено уголовное дело.