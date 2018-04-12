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Команда из Алтуфьева стала третьей в окружных соревнованиях по шашкам
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Команда из Алтуфьева стала третьей в окружных соревнованиях по шашкам 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В субботу, 7 апреля, прошли соревнования Северо-Восточного округа по шашкам. Команда из досугового и спортивного центра «ЭПИ-Алтуфьево» заняла в них призовое место. Об этом сообщила заместитель директора центра Маргарита Ломакина.
— Команда Алтуфьевского района заняла третье общекомандное место в окружных соревнованиях по шашкам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Поздравляем с победой! — подчеркнула Маргарита Ломакина.
Напомним, «ЭПИ-Алтуфьево» расположен по адресу: ул. Костромская, д. 14А. (вт)
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