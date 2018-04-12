Поле стадиона «Санкт-Петербург» выкатят из-под крыши 18 апреля

Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург собираются вывезти из-под крыши, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина . Арену выкатят 18 и 29 апреля, в промежутке между матчами »Зенита»

Поле подключат к системам и проверят его функционал, а потом закатят обратно под крышу. В мае его выкатят снова и оставят на свежем воздухе на месяц в рамках подготовки к мундиалю.