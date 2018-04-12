Ещё
Британским пенсионерам пришло хамское письмо от Терезы Мэй
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британским пенсионерам пришло хамское письмо от Терезы Мэй 

Вести.Ru 1 час назад
Семейная пара пенсионеров из Лондона получила странное письмо от Консервативной партии Британии, подписанное лично Терезой Мэй. В графе «адресат» на конверте стояло нецензурное «Youmustbe Fuckingjoking» ("Вы должно быть шутите, черт побери"). Властям пришлось извиняться, сообщает Independent.
О странном инциденте рассказала в своем «Твиттере» соседка пенсионеров Лора Маккормак.
Trying to argue they can run the country when they can’t even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq
— Laura (@LauraAMcCormack) 10 апреля 2018 г.
По словам женщины, ее соседи никогда не голосовали за Консервативную партию, и, разумеется, их зовут не так, как указано на конверте.
Маккормак упрекнула сотрудников Терезы Мэй в вопиющей некомпетентности.
Вскоре фотографию странного увидели представители консерваторов. Они заявили, что проводят служебное расследование среди тех, кто мог отправить это письмо.
"Мы просим прощения за нанесенное людям оскорбление. Нам очень жаль, что так произошло", — заявили сотрудники Консервативной партии.
Вести.Ru: последние новости
Великобритания просит созвать Совбез ООН по докладу ОЗХО Российские хоккеисты подозреваются в употреблении мельдония Баскетбольный "Панатинаикос" бойкотирует Евролигу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение