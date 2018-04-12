Пожилой британец получил нецензурное письмо от Мэй

Соседи жительницы Лондона Лауры Маккормак получили от Консервативной партии Великобритании письмо с нецензурной лексикой.

Пожилая пара получила послание с благодарностью за поддержку партии и предложением сделать пожертвование. При этом письмо было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьми Должнобытьиздеваетесь). Письмо было подписано главой британского правительства Терезой Мэй и лидером консерваторов.

«Они утверждают, что могут управлять страной, хотя на деле не могут справиться даже с почтой. Мои пожилые соседи были очень расстроены таким посланием от премьер-министра», — написала Маккормак в Twitter.

Она также возмутилась некомпетентностью сотрудников отдела рассылки, которые не заметили ошибку до отправки. При этом Маккормак отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, вероятно, письмо пришло им по ошибке.