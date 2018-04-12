Поклонникам не дают покоя косточки на ногах Татьяны Навки

Прославленная фигуристка Татьяна Навка выложила в личном микроблоге очередное видео и показала своим многочисленным поклонникам необычную разновидность «мостика». Однако большинство ее подписчиков снова обратило внимание только на косточки на ногах именитой спортсменки.

Олимпийская чемпионка и победительница множества различных соревнований ведет в Инстаграме любопытную рубрику под общим названием спортоттатьянынавки. Женщина делится с подписчиками некоторыми секретами сохранения хорошей физической формы и показывает различные упражнения для ее поддержания. На этот раз она продемонстрировала своим фанатам не совсем привычный «мостик». «Разновидности мостиков»

И, несмотря на то что под публикацией появилось множество хвалебных и восторженных комментариев, большинство Интернет-пользователей снова обратили внимание на выпирающие косточки на ступнях ног фигуристки, которые просто не дают им покоя и вызывают горячие споры и рассуждения среди подписчиков Навки. «Татьяна, как у вас кость выпирает на ноге! Срочно к врачу!» «Татьяна! Нога! Срочно к врачу!» «Мне кажется это опасно удалять косточки иначе она бы точно удалила!» «В коньке нога красивая, а внутри боль и мозоли, вот она другая сторона чемпионки!» «А у всех фигуристов косточки на ногах так?» «Ну, народ! Лишь бы придраться к чему-нибудь!» «Стопы ног уработанные, их надо поберечь!» «Татьяна, Вы в великолепной форме, браво!» «Ой это что-то совсем сложно!» Кстати, часть пользователей сети, более или менее разбирающаяся в спорте, заявила, что подобные деформации на ступнях — вполне обычное дело для спортсменов, у которых особая нагрузка приходится как раз на ноги.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 11 Апр 2018 в 12:23 PDT А некоторое врем назад Навка показала, как чувствует себя после своих выступлений в ледовом шоу. От усталости женщина не может стоять на ногах, а потому обессилено сидит прямо на полу, подпирая стену.