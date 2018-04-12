Крепкие семьи Петрозаводска получат медали «За любовь и верность»

В столице Карелии начался отбор соискателей на общественную награду. Претендовать на нее могут супруги, прожившие в браке более 25 лет.

К празднованию 8 июля 2018 года Дня семьи, любви и верности, начался отбор кандидатов для вручения медали «За любовь и верность», сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска. Эта общественная награда учреждена организационным комитетом по проведению праздника.

Медалью награждаются супруги, заключившие брак не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Информация о порядке сбора необходимых документов для предоставления комиссии и вручения медали «За любовь и верность» размещены на сайте Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации — http://densemyi.ru/page/nagrady.