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Британка случайно обнаружила себя на Pornhub и ужаснулась
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Британка случайно обнаружила себя на Pornhub и ужаснулась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Девушка из Великобритании пришла в ужас, когда нашла несколько видео со своим участием на порносайте Pornhub. Об этом сообщает Bristol Post.
Ролик случайно обнаружил друг британки, с которым та не общалась более 20 лет. Он рассказал ей о находке, она проверила эту информацию сама и обнаружида, что на Pornhub были опубликованы сразу три записи с ее участием. В общей сложности они успели набрать около трех тысяч просмотров за пять месяцев.
Полицейские нашли злоумышленника: ролики выкладывал 32-летний британец Люк Бринсон (Luke Brinson). Суд признал его виновным в публикации интимных видеозаписей с целью нанести вред жертве. Нарушитель получил 21 месяц тюремного заключения, а администрация Pornhub удалила все ролики с платформы.
Ранее мужчину уже судили по похожему делу: британец расставил фотографии другой обнаженной женщины на полках местного супермаркета.
5 апреля на площади крупного австралийского города Перт интерактивный сенсорный экран несколько минут демонстрировал страницу сайта PornHub. Местные эксперты уверены, что программное обеспечение экрана дало сбой, и это позволило злоумышленникам выйти в интернет через стенд.
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