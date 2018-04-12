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Самую большую акулу в мире сняли на видео возле купальщиков
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Самую большую акулу в мире сняли на видео возле купальщиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
У берегов мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния сняли на видео крупную китовую акулу, которая подплыла к купающимся в море людям. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Автор ролика, 28-летний Тарсицио Санюдо Суарес (Tarsicio Sañudo Suarez), запечатлел гигантскую рыбу с воздуха при помощи дрона. «Китовые акулы тихи и безвредны для человека, — говорит он. — В тот день я тоже поплавал с ними и снял их и под водой камерой GoPro».
Китовая акула считается самой большой современной рыбой. Ее длина достигает 12,5 метров. Питаются преимущественно планктоном. Каждую зиму китовые акулы приплывают в залив возле мексиканского города Ла-Пас, штат Южная Нижняя Калифорния, и остаются там до поздней весны.
В январе сообщалось, что на коралловом рифе Нингалу подводный охотник прыгнул в воду, чтобы погладить плывших мимо шелковых акул. Рыбы спокойно кружили возле 23-летнего смельчака, иногда приближаясь к нему на считанные сантиметры.
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