Стали известны составы «Ахмата» и «Тосно» на матч 26-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится форвард гостей Павел Погребняк, который в прошлом туре против «Урала» (2:2) отметился дублем.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель Ромеро, Иванов, Бериша, Роши, Садаев, Митришев.
Запасные — Гудиев, Плиев, Кацаев, Гиголаев, Кадыров, Швец, Раванелли, Исмаэл, Ахъядов, Мбенг, Балай, Жаба.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Карницкий, Полетанович, Погребняк.
Запасные — Опарин, Сухарев, Миюшкович, Макаров, Трошечкин, Нуну Роша, Рикардинью, Мелкадзе, Труич.
Матч «Ахмат» — «Тосно» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.