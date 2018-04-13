«Ахмат» — «Тосно». Погребняк сыграет против грозненцев с первых минут

Стали известны составы «Ахмата» и «Тосно» на матч 26-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится форвард гостей Павел Погребняк , который в прошлом туре против «Урала» (2:2) отметился дублем.

Запасные — Гудиев, Плиев, Кацаев, Гиголаев, Кадыров, Швец, Раванелли, Исмаэл, Ахъядов, Мбенг, Балай, Жаба.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Карницкий, Полетанович, Погребняк.

Запасные — Опарин, Сухарев, Миюшкович, Макаров, Трошечкин, Нуну Роша, Рикардинью, Мелкадзе, Труич.

Матч «Ахмат» — «Тосно» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.