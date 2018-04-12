Рафинья: «Хочу остаться в „Интере“, здесь я чувствую себя, как дома»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья ещё раз выразил намерение остаться в «Интере» после завершения арендной сделки в конце сезона. Миланцы имеют право выкупить контракт бразильца за 35 млн евро.

— Я очень счастлив здесь, все идет просто отлично. Я играю в футбол, и это самое важное, потому что это позволяет мне расти и войти в нужный ритм, чтобы набрать лучшую форму

Я учу итальянский и хочу остаться в «Интере», здесь я чувствую себя, как дома, — приводит слова игрока Premium Sport.

В 10 матчах Серии А Рафинья отметился одной голевой передачей.