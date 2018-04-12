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Рафинья: «Хочу остаться в „Интере“, здесь я чувствую себя, как дома»
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Рафинья: «Хочу остаться в „Интере“, здесь я чувствую себя, как дома» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Барселоны» Рафинья ещё раз выразил намерение остаться в «Интере» после завершения арендной сделки в конце сезона. Миланцы имеют право выкупить контракт бразильца за 35 млн евро.
— Я очень счастлив здесь, все идет просто отлично. Я играю в футбол, и это самое важное, потому что это позволяет мне расти и войти в нужный ритм, чтобы набрать лучшую форму
Я учу итальянский и хочу остаться в «Интере», здесь я чувствую себя, как дома, — приводит слова игрока Premium Sport.
В 10 матчах Серии А Рафинья отметился одной голевой передачей.
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