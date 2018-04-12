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Кафельников: я на 98% уверен, что «Челси» летом купит Головина
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Кафельников: я на 98% уверен, что «Челси» летом купит Головина 

Чемпионат.com 2 часа назад
Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал своё сообщение в социальной сети «Твиттер», где он сообщил, что, по его информации, после окончания сезона ЦСКА продаст полузащитника Александра Головина в «Челси».
«Я услышал эту информацию от своих источников, поэтому так и обозначил. Я к своей информации и источникам отношусь серьёзно. Эти источники уже давали мне информацию, которая сбывалась. Раскрывать не буду. Я на 98% уверен, что «Челси» летом купит Головина», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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