Зампред Мособлдумы Чистюхин возглавил подмосковное отделение партии «Справедливая Россия»

В Подмосковье прошла конференция регионального отделения партии эсеров. Главным вопросом повестки дня значился вопрос об избрании председателя совета регионального отделения партии.

«Тайным голосованием председателем регионального отделения был избран заместитель председателя МОД, руководитель фракции в Мособлдуме Игорь Чистюхин. Эта кандидатура была рекомендована на место досрочно сложившего полномочия Александра Романовича президиумом центрального совета партии», — говорится в сообщении.

Кроме того, были избраны члены совета и контрольно-ревизионной комиссии. По итогам конференции были определены задачи и приоритетные направления деятельности областного отделения партии, в том числе по подготовке к предстоящим в этом году выборам губернатора Московской области.

«Я благодарю всех, кто проголосовал за меня и предоставил возможность работать руководителем нашей партии в Подмосковье. Могу сказать, что никогда в своей партийной деятельности, работая депутатом различных уровней, не пытался понравиться всем — это невозможно и, считаю, неправильным. Я и сейчас не обещаю нравиться — я обещаю честно и с максимальной самоотдачей работать на новой должности и требовать самоотдачи от каждого члена партии, состоящего на учете в региональном отделении», — сказал Чистюхин.