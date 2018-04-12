Новый режим в Instagram: селфи будут ещё лучше!

Проводишь по 20 минут в поисках нужного ракурса, фона и выражения лица для селфи? Тогда это обновление для тебя: Instagram выпустил специальный режим для камеры «Фокус», который делает лиц более чётким. Просто заходишь в Stories, выбираешь этот режим и готово! Опробовать его можешь уже сейчас.

И еде одно нововведение: комментарии будут идти не по хронологии. Сначала популярные (или «топ», как выразился Instagram), а потом остальное. Зато можно будет быстро найти ответы звёзд под фото друг у друга. Удобно, ничего не скажешь! А вот ленту с публикациями по хронологии, несмотря на все мольбы пользователей, мы на так и не дождались.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-filtr-v-instagram-selfi-budut-eshhyo-luchshe/