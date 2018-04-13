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Антонио Конте: Для меня важнее всего наилучшим образом завершить сезон
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Антонио Конте: Для меня важнее всего наилучшим образом завершить сезон 

Советский спорт 18 часов назад
Фото: Sports.ru
— Моя работа заключается в том, чтобы работать с этими игроками и максимально успешно завершить сезон. Относительно нашего положения всегда присутствуют слухи, не только по поводу меня, но и по поводу многих тренеров. Такова наша работа. Для меня важнее всего быть сконцентрированным на игре «Челси» и наилучшим образом завершить сезон.
Мы хотим улучшить свою позицию. Это сложно, мы знаем это, но в то же время мы должны максимально выложиться, чтобы набрать очки, а затем мы посмотрим, что произойдет в конце сезона. Будет очень сложно отыграть такое отставание, но мы должны стараться делать это до окончания сезона, — передает слова Конте официальный сайт «Челси».
Напомним, что в субботу «Челси» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» в рамках 34-го тура чемпионата Англии.
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