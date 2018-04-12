Зак Паризе: Хоккеисты «Виннипега» играли агрессивно и атаковали нас по всей площадке

— Они играли агрессивно. Атаковали нас по всей площадке. Только когда шайба оказывалась у них за спиной, у нас появлялась относительная свобода действий. Так мне кажется.

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У нас были смены, когда мы задерживались у них в зоне, создавали моменты. Нам надо держать шайбу за линией ворот и играть правильно, — передает слова Паризе официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Джетс». Второй матч первого раунда плей-офф Восточной конференции состоится на арене Bell MTS Place в Виннипеге в субботу, 14 апреля, в 02:30 по московскому времени.