Спортсменка из Домодедова одержала победу на всероссийском первенстве по боксу в Анапе

Воспитанница спортивной школы «Олимп» из Домодедова стала победительницей всероссийского первенства по боксу в Анапе, она будет представлять Россию на чемпионате Европы в Болгарии в мае, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

В Анапе прошло первенство России по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 476 боксеров из 17 регионов России.

«Город Домодедово в составе сборной Московской области представила воспитанница спортивной школы «Олимп» Полина Спирина. В результате сложнейших поединков наша спортсменка стала победительницей первенства. В мае этого (2018 — ред.) года она будет представлять нашу страну на первенстве Европы в городе Албена (Болгария)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, победительница первенства мира и Европы по боксу, мастер спорта международного класса, член сборной команды России Юлия Чумгалакова представляла Домодедово на чемпионате России по боксу среди женщин в Улан-Удэ (Республика Бурятия). В соревнованиях принимали участие 126 лучших спортсменок России в 11 весовых категориях. Представительница Домодедова завоевала бронзовую медаль турнира, подтвердив свой статус в сборной страны.

Наставником спортсменок-победительниц является тренер высшей категории СШ «Олимп», мастер спорта СССР Игорь Спирин.