Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

Блогеры из России и Украины провели «перекрестный» эксперимент. Чтобы выяснить, как на самом деле простые россияне и украинцы относятся друг к другу, они встали на улице Петербурга с плакатом: «Я из Украины. Давай обнимемся?» и на улице Киева с плакатом: «Я из России. Давай обнимемся?»

Конечно, были те, кто, мягко говоря, не слишком оптимистично отнесся к предложению обняться, но в целом этот добрый эксперимент вселил надежду на то, что критического уровня вражды между нашими народами все-таки нет.

О том — как прошел этот эксперимент — на видео, опубликованном на странице паблика TOK в «Фейсбуке».

Меньше чем за сутки оно набрало 785 тысяч просмотров, им поделились 28 тысяч пользователей, а под видео уже множество комментариев, в которых высказываются диаметрально противоположные мнения по поводу этого эксперимента.