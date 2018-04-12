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Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео
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Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Блогеры из России и Украины провели «перекрестный» эксперимент. Чтобы выяснить, как на самом деле простые россияне и украинцы относятся друг к другу, они встали на улице Петербурга с плакатом: «Я из Украины. Давай обнимемся?» и на улице Киева с плакатом: «Я из России. Давай обнимемся?»
Конечно, были те, кто, мягко говоря, не слишком оптимистично отнесся к предложению обняться, но в целом этот добрый эксперимент вселил надежду на то, что критического уровня вражды между нашими народами все-таки нет.
О том — как прошел этот эксперимент — на видео, опубликованном на странице паблика TOK в «Фейсбуке».
Меньше чем за сутки оно набрало 785 тысяч просмотров, им поделились 28 тысяч пользователей, а под видео уже множество комментариев, в которых высказываются диаметрально противоположные мнения по поводу этого эксперимента.
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