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МИД: У России есть вопросы к докладу ОЗХО по «делу Скрипаля»
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МИД: У России есть вопросы к докладу ОЗХО по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона имеет ряд вопросов к докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по так называемому «делу Скрипаля». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По словам дипломата, ряд положений отчета ОЗХО требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной.
"Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Россия, я еще раз повторяю, готова и открыта к проведению совместной работы", — подчеркнула Захарова.
Она акцентировала внимание на том, что для объективного расследования дела «к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО, ко всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту» требуется допустить российских экспертов. В противном случае, Россия не будет доверять каким-либо выводам.
"Это не вопрос веры, это вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше просто невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном. Нет никаких оснований полагать, что все это не является продолжением грубой провокации против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании", — резюмировала Захарова.
Напомним, что сегодня специалисты ОЗХО подтвердили использование токсичного химического вещества при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. При этом Организация не стала публиковать его название, которое содержится в секретной части доклада и будет доступно только членам организации.
Напомним, что дипломатические отношения Лондона и Москвы серьезно осложнились после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел 4 марта в Солсбери. Британия возложила всю ответственность за случившееся на РФ. Россия отрицает все обвинения в свой адрес и требует предоставить доказательства.
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