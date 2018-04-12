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Названа дата заседания Совбеза ООН и Великобритании по делу Скрипаля
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Названа дата заседания Совбеза ООН и Великобритании по делу Скрипаля 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Великобритания планирует провести заседание с Советом безопасности ООН по докладу ОЗХО по отравлению Скрипалей 18 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на постпреда страны.
Новость дополняется.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании объявили о созыве Совета безопасности ООН на следующей неделе из-за доклада ОЗХО по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солбери.
Также ранее в ОЗХО выяснили, чем отравили Скрипалей и опубликовали доклад об инциденте — он был передан британским властям. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон резюмировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям.
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