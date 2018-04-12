Ещё
Виктор Майгуров: новые обвинения России являются инициативой Родченкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктор Майгуров: новые обвинения России являются инициативой Родченкова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров прокомментировал новые нападки на российский спорт. По мнению функционера, в них опять прослеживается деятельность главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченкова.
"Обвинения в сторону России является новой инициативой со стороны Родченкова, — приводит слова Майгурова ТАСС. — Январское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое оправдало российских спортсменов, уже дало понять, как следует воспринимать свидетельства Родченкова. Кроме того, и время для новой атаки выбрано не случайно — во время смены руководства в IBU противники Бессеберга стараются выгодно использовать этот период. Мы остаемся на связи с представителями организации, ведь дело касается российского биатлона".
Напомним, что ранее стало известно о подозрениях главы IBU Андреаса Бессеберга в получении взятки и дальнейшем сокрытии фактов нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Также в открытом австрийскими органами расследовании фигурирует имя генерального секретаря Николь Реш. Бессеберг ушел во временную отставку, Реш была отстранена от своих обязанностей.
Вести.Ru: последние новости
Великобритания просит созвать Совбез ООН по докладу ОЗХО Президент IBU Бессеберг ушел во временную отставку СКР: возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцем в новосибирской больнице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками54
Знарок лишился поста14
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд238
Устюгова обвинили в употреблении допинга2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение