Виктор Майгуров: новые обвинения России являются инициативой Родченкова

"Обвинения в сторону России является новой инициативой со стороны Родченкова, — приводит слова Майгурова ТАСС . — Январское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое оправдало российских спортсменов, уже дало понять, как следует воспринимать свидетельства Родченкова. Кроме того, и время для новой атаки выбрано не случайно — во время смены руководства в IBU противники Бессеберга стараются выгодно использовать этот период. Мы остаемся на связи с представителями организации, ведь дело касается российского биатлона".

Напомним, что ранее стало известно о подозрениях главы IBU Андреаса Бессеберга в получении взятки и дальнейшем сокрытии фактов нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Также в открытом австрийскими органами расследовании фигурирует имя генерального секретаря Николь Реш. Бессеберг ушел во временную отставку, Реш была отстранена от своих обязанностей.