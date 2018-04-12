Ещё
«Сандерленд» не пропустит на стадион фанатов «Ньюкасла», желающих отпраздновать вылет команды из Чемпионшипа
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сандерленд» не пропустит на стадион фанатов «Ньюкасла», желающих отпраздновать вылет команды из Чемпионшипа 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Сандерленд» примет меры, чтобы не пропустить на стадион болельщиков «Ньюкасла», желающих позлорадствовать над непримиримым соперником. Об этом сообщает The Guardian.
На текущий момент «Сандерленд» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа и почти наверняка вылетит в третий дивизион. В социальных сетях фанаты «Ньюкасла» начали обсуждать возможности посетить один из оставшихся домашних матчей «чёрных котов», чтобы отпраздновать очередное понижение в классе своих непримиримых соперников.
"Сандерленд" принял решение закрыть кассовые турникеты и продавать билеты только тем фанатам, которые имеют подтверждённую историю покупок.
Отмечается, что в 1987-м году около 1000 фанатов «Ньюкасла» посещали матч «Сандерленда», когда команда вылетала в третий дивизион.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Спортинг - Атлетико: какого матча ждать в Лиссабоне Рафинья: "Хочу остаться в "Интере", здесь я чувствую себя, как дома" Молодёжка "Ахмата" на 90-й минуте забила единственный гол в ворота "Тосно"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками54
Знарок лишился поста14
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд238
Устюгова обвинили в употреблении допинга2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение