«Сандерленд» не пропустит на стадион фанатов «Ньюкасла», желающих отпраздновать вылет команды из Чемпионшипа 

«Сандерленд» примет меры, чтобы не пропустить на стадион болельщиков «Ньюкасла», желающих позлорадствовать над непримиримым соперником. Об этом сообщает The Guardian.
На текущий момент «Сандерленд» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа и почти наверняка вылетит в третий дивизион. В социальных сетях фанаты «Ньюкасла» начали обсуждать возможности посетить один из оставшихся домашних матчей «чёрных котов», чтобы отпраздновать очередное понижение в классе своих непримиримых соперников.
"Сандерленд" принял решение закрыть кассовые турникеты и продавать билеты только тем фанатам, которые имеют подтверждённую историю покупок.
Отмечается, что в 1987-м году около 1000 фанатов «Ньюкасла» посещали матч «Сандерленда», когда команда вылетала в третий дивизион.