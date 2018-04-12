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Пол Морис: Игроки «Виннипега», выходящие на лед, знали, что им надо делать
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Пол Морис: Игроки «Виннипега», выходящие на лед, знали, что им надо делать 

Советский спорт 1 час назад
— У нас ничего не изменилось. Игроки, выходящие на лед, знали, что им надо делать. И они отлично справились. Мы смогли быстро отыграться, и это было очень важно.
Мы помним, как играли в течение года, как надо проводить смену после пропущенной шайбы, — передает слова Мориса официальный сайт НХЛ.
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Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Джетс». Второй матч первого раунда плей-офф Восточной конференции состоится на арене Bell MTS Place в Виннипеге в субботу, 14 апреля, в 02:30 по московскому времени.
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