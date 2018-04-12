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Забеги на 1945 м и 9 км устроят ко Дню Победы в Сочи
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Забеги на 1945 м и 9 км устроят ко Дню Победы в Сочи 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В рамках военно-патриотической акции «Наша Победа» 2 мая любой желающий сможет принять участие в соревнованиях по кросс-походу и трейл-гонкам по пересечённой местности. Стартует акция в селе Прогресс, в долине реки Агура. Участникам предложено на выбор три дистанции: индивидуальные забеги на 1945 метров и девять километров, а также командный забег на 73 километра. Уже сейчас 182 участника выразили желание присоединиться к акции. Это ученики сочинских школ, гимназий и лицеев, воспитанники спортивных секций, казаки, представители правоохранительных структур, общественных организаций и спортивных клубов. Среди них есть и гости из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Пензы, Туапсе и Северска. Зарегистрироваться на гонку можно на официальном сайте организаторов. В программе гонки «Наша Победа» помимо спортивной составляющей запланирована встреча с ветеранами, фотовыставка, работа полевой кухни и концерт военной песни.
Такая акция проводится на курорте второй раз. В прошлом году мероприятие собрало более 500 участников.
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