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Азаров: газон для стадиона ЧМ-2018 в Самаре уложат в ближайшие 10 дней
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Азаров: газон для стадиона ЧМ-2018 в Самаре уложат в ближайшие 10 дней 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Газонное покрытие на футбольном поле стадиона «Самара-Арена» будет уложено в ближайшие 10 дней. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
"Газон — это самая проблемная точка, которая беспокоит оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. И мы предполагаем, что в ближайшие 10 дней газон будет уложен", — сказал Азаров.
По его словам, газон прибудет в Самару в самое ближайшее время. Глава региона уверен, что до конца апреля стадион будет введен в эксплуатацию. Ход работ этой весной осложнили погодные условия — холода и осадки.
"Ввод стадиона на сегодняшний день разбит на два этапа, это обычная практика. Я уверен, что до конца текущего месяца приемка состоится. Работы производятся в форсированном режиме. Да, у нас произошел форс-мажор, этой весной у нас аномальные природные условия, мы побили все рекорды отрицательных температур и по осадкам, что создало дополнительные сложности", — отметил Азаров.
Как сообщалось ранее, газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии на 22 грузовиках. Как только караван машин прибудет в Самару, начнется его укладка. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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