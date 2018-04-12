Ещё
Газон для стадиона «Самара Арена» приедет в город до конца недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газон для стадиона «Самара Арена» приедет в город до конца недели 

Волга Ньюс 1 час назад
Газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии 13 или 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.
Напомним, рулонный газон для «Самара-Арены» срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Самару на 22 большегрузах.
"Газон уже на подходе. Рассчитываем, что завтра-послезавтра он прибудет, и начнется его укладка. Это у нас единственный рулонный газон, он хорошего качества. Надеемся, что он быстро приживется", — сказал Мутко, отметив, что машина для прошивки газона уже готова.
"В Самаре предстоит огромная работа по благоустройству территории вокруг стадиона. Также предстоит много работы, связанной с периметром безопасности, временной инфраструктурой. До середины мая всю эту работу мы сделаем", — добавил вице-премьер.
Волга Ньюс: последние новости
"Крылья Советов-2" провели два контрольных матча на "Металлурге" Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Нижний Новгород Разработка ученых Самарского университета в списке 10 российских изобретений, которые могут изменить мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками54
Знарок лишился поста14
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд238
Устюгова обвинили в употреблении допинга2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение