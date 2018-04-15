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На стадионе ЧМ-2018 «Самара-Арена» началась укладка газона
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На стадионе ЧМ-2018 «Самара-Арена» началась укладка газона 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
На стадионе чемпионата мира 2018 года «Самара-Арена» началась укладка газонного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе компании ПСО «Казань», выступающей генподрядчиком строительства стадиона, передает ТАСС.
Отмечается, что газон, привезенный в Самару из Германии, уже уложен на 40%.
"Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведется вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия", — сказали в пресс-службе.
Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович назвал сроки ввода в эксплуатацию «Самары-Арены».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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