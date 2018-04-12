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Защитник ЦСКА Марио Фернандес больше не является легионером
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес больше не является легионером 

Советский спорт 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Были приняты следующие решения: заявление футболиста Марио Фернандеса о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу и об установлении отсутствия статуса „легионера“ удовлетворить частично.
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В части требования Фернандеса о признании права выступать за национальную сборную команды России по футболу производство по делу прекратить. В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса „легионера“ заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса „легионера“ у Фернандеса», — сообщает официальный сайт РФС.
Напомним, бразилец перешел в ЦСКА 2012 году из «Гремио». 13 июля 2016 года защитник получил российское гражданство, а в октябре 2017 года дебютировал за национальную сборную в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2).
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